Meteo Caltanissetta | oggi e domani sereno - Martedì 30 nubi sparse

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 202430 Aprile sarà contrassegnato da una copertura nuvolosa intermittente. La temperatura massima, registrata alle 14:00, sarà di 24°C, mentre la minima, alle 06:00, si attesterà a 10°C. I venti, provenienti da Sud-Est, manterranno una moderata intensità tra i 25km/h e i 37km/h per l’intera giornata. Il picco di intensità solare è previsto per le 12:00, con un indice UV di 4.7, equivalente a 720W/mq. Fonte: il.it

Marcell Jacobs sarà la grande stella delle East Coast Relays, Meeting che andrà in scena sabato 27 aprile a Jacksonville (Florida, USA). Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il proprio ritorno in gara a distanza di 230 giorni dalla sua ultima uscita agonistica: era il 10 settembre quando il ... Continua a leggere>>

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la Puntata del 29 aprile 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Tancredi affilerà le armi, pronto a vendicarsi di Matilde e Vittorio. Intanto Irene prenderà la sua decisione sulla proposta di Leonardo Crespi. Continua a leggere>>

L’Isola dei Famosi 2024 torna in onda lunedì 29 aprile con la nuova puntata della stagione: cosa dovremo aspettarci? Al timone del programma troveremo Vladimir Luxuria, insieme a Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre a guidare i naufraghi in Honduras ci sarà Elenoire Casalegno. Nuovo ... Continua a leggere>>

Il brano è stato pubblicato il 16 aprile, una data per nulla casuale: "Il 16 aprile sono nati i ... L'11 maggio ci sarà uno speciale live per festeggiare i 50 anni. Un traguardo molto importante e in ...

Continua a leggere>>

E da Palazzo Lombardia hanno tenuto a puntualizzare che "dal primo maggio non ci sarà nessuna ... Fino al 29 aprile, "il 50% dei cittadini con profilo attivo" aveva "confermato il servizio" e la Regione ...

Continua a leggere>>