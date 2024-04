Mercato Lazio | Mandas e Pedro in bilico tra permanenza e addio

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma 30 aprile 2024 - Sulla carta non sarebbe dovuto nemmeno essere il secondo e invece si sta prendendo poco a poco la scena in questo finale di stagione. Christosè una delle note liete di questa stagione vissuta tra alti e bassi, giocatori in cerca di autori, amori tecnici che finiscono e la preparazione del nuovo ciclo a medio-lungo termine della. Proprio il portiere greco si sta candidando a fare parte del futuro biancoceleste da protagonista. Nella sfida contro il Verona ha mostrato tutte le sue potenzialità e anche i suoi limiti. Il classe 2001 infatti si è reso prima protagonista di una spaventosa uscita a vuoto, su cui però Swiderski ha perdonato l'errore, mentre nel finale al contrario si è eretto a ultimo baluardo della difesa, salvando sul colpo di testa a botta sicura di un avversario. L'ex Ofi Creta sta approfittando a ...

Lazio, mandas convince ancora ma il futuro è da scrivere: i dettagli - Christos mandas ha fatto vedere tutti i suoi 22 anni nel match di sabato con il Verona. Prima un'uscita sbagliata che aveva spalancato la porta ai veneti, ma poi un salvataggio di puro istinto su ...

Continua a leggere>>

Lazio, mandas vola e ha un futuro da scrivere - un ragazzino, ma sa già come essere decisivo. La parata di mandas è valsa almeno due punti in più in classifica. Ha detto "no" d'istinto, senza pensarci, con grande reattività ed esplosività delle gam ...

Continua a leggere>>

Lazio-Hellas Verona, le pagelle: Zaccagni provvidenziale, mandas salvatore. - La Lazio ha la meglio sull'Hellas Verona nell'anticipo del sabato sera, a deciderla il gol di Zaccagni al 72', di seguito le pagelle.

Continua a leggere>>