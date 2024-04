Medici di famiglia - per risolverne la carenza dobbiamo parlare di tutele e specializzazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Ho letto nei giorni scorsi l’articolo di Milena Gabanelli suidi. L’analisi delle criticità messe in evidenza nell’articolo è condivisibile in via generale, ma si necessitano ulteriori approfondimenti. Esaminando i dati 2022 dell’Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato dal Ministero della Salute, si evince che l’età media dei pediatri e deiditende a diminuire, segno buono se non fosse che continuiamo, nell’insieme, a perdere pezzi. Il numero deiconvenzionati che sono andati o stanno andando in pensione, sommato agli esodi volontari, resta più alto rispetto ai nuovi ingressi. Abbiamo una media di 150 assistiti in più per medico rispetto all’era pre-Covid e sicuramente un incremento importante dei carichi lavorativi, considerata anche la ...