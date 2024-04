Mediaset ha acquistato 2 nuovi film turchi

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di martedì 30 aprile 2024) Notizia dell’ultima ora: per la rete ammiraglia Canale 5 Hadi Be O?lum Trama: Ali, un pescatore, ha dedicato la sua vita al suo giovane figlio, Efe. Efe era l’unico figlio di Ali che era in questa vita. Efe è diverso dagli altri bambini. Efe, che ha un problema di comunicazione, è … Regia: Bora Egemen Attori Principali: Kivanç Tatlitug, Büsra Develi, Alihan Türkdemir. Durata: 1h 52 min. ?kinci ?ans Trama: Yasemin, insegnante di matematica e donna molto bella, incontra Cemal, un carismatico proprietario di un ristorante gourmet di carne. Yasemini lavora per rimarginare le ferite di un matrimonio sbagliato, una madre attenta ai passi che ha compie. Cemal ragazzo socievole spensierato che fugge dal passato. Questi due personaggi inizialmente saranno in lotta, poi… Regia: Özcan Deniz Attori principali: Özcan Deniz, Nurgül Yesilçay, Afra ...