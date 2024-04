Matteo - suicida a 16 anni Era stato segregato dai genitori fino a 11

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 aprile 2024) Tragedia ad Arzachena, in provincia di Sassari, dove un giovane di appena 16, di nome, si è tolto la vita dopo aver vissutoe aver subito sevizie da parte dei familiari. I fatti sono avvenuti nella casa della zia materna, “la zia buona” come la chiamava lui stesso, alle cui cure il minore eraaffidato dopo la revoca della potestàale, e la condanna deie di un’altra zia per gravi maltrattamenti. Il ragazzo, del quale non si conosce il cognome, eranella sua cameretta daima, nel giugno 2019, ad 11, aveva trovato il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri. Attraverso un cellulare senza sim,aveva raccontato alle forze ...