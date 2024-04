Maserati e GranCabrio Trofeo al Motor Valley Fest 2024

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) MODENA (ITALPRESS) – Da giovedì 2 a domenica 5 maggio,partecipa alla sesta edizione del. Nella terra deii i grandi nomi delismo italiano, insieme a ospiti e a una platea internazionali, si ritrovano per fare il punto sul presente e sul futuro della mobilità, con uno sguardo attento sull'universo di sfide e opportunità che la nuova era elettrica porta con sè. La città di Modena, patrimonio mondiale dell'UNESCO e casa del Tridente, è pronta ad aprire le porte agli amanti delle due e quattro ruote da ogni parte d'Italia e non solo, per un evento all'insegna della passione più profonda, quella che negli anni ha permesso di realizzare i sogni di coloro che hanno reso grande questo territorio e i suoi illustri marchi in tutto il mondo. Il ...