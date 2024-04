Marito ucciso a coltellate | Può essere processata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) MARTINENGO (Bergamo) Caryl Menghetti è capace di stare in giudizio. Può affrontare il processo, che inizierà il 12 luglio. L’hanno stabilito i periti del gip Riccardo Moreschi. Manca ancora la risposta sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Caryl, 45 anni, la sera del 26 gennaio a Martinengo uccise ilDiego Rota, 55enne, con 26, nella loro villetta. Per rispondere al quesito se la donna fosse in sé quando si scagliò contro il, i periti si sono presi altri giorni: le faranno visita nelle prossime settimane e depositeranno le conclusioni entro giugno. Anche la difesa ha nominato un consulente, lo psichiatra Marco Garbarini.e moglie si amavano, emerge da più parti. Non avevano motivi di fratture, erano uniti anche dalla loro bambina di cinque anni, ora affidata ai ...