Marito si lamenta di moglie che cucina in modo disordinato - lei ha vendetta perfetta

(Di martedì 30 aprile 2024) Si dice che spesso possiamo trovare l’ispirazione mentre svolgiamo attività monotone o meccaniche. Persino la famosa scrittrice di gialli, Agatha Christie, ha rivelato di aver trovato l’ispirazione mentre lavava i piatti, affermando che svolgere attività di routine la aiutava a liberare la mente. Tuttavia, non tutti condividono il suo entusiasmo per il lavaggio dei piatti, come dimostra un recente conflitto tra un utente di Reddit, u/ApplicationOdd8566, e suo. L’utente Reddit, una donna di 30 anni con une un figlio di 4 anni, ha condiviso la sua frustrazione per le faccende domestiche. Nonostante la sua passione per la, si è trovata ad essere l’unica responsabile del lavaggio dei piatti dopo i pasti. “Di solito non preparo cose che richiedono 100 piatti o lasciano un enorme disordine, ma di solito ci ...