Marito poligamo la sfregia col telecomando

(Di martedì 30 aprile 2024) Lui, al momento del matrimonio, avrebbe sottoscritto un atto in cui dichiarava di rinunciare alla poligamia, prassi nel suo Paese d’origine. Ma quando nella tarda serata del 7 aprile 2023 è stato raggiunto dalla telefonata di un’altra donna, la moglie ha chiesto spiegazioni per poi, al culmine dell’ennesimo litigio dopo aver scoperto che ilne aveva una seconda, essere colpita al volto con uno schiaffo, ma anche coldel televisore. A distanza di un anno la cicatrice è ancora visibile, motivo per cui l’uomo, oltre che per maltrattamenti in famiglia, l’altro giorno è stato rinviato a giudizio dal Gup Janos Barlotti con l’accusa di lesioni che le avrebbero lasciato anche uno sfregio permanente sul viso. Un aspetto non secondario, dal momento che l’uomo finirà a processo non davanti a un solo giudice, come sarebbe stato nel caso delle ...