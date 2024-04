Maria Teresa Ruta a ottobre si sposa di nuovo con Roberto Zappulla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) È un periodo felice per. La conduttrice sta per accogliere il primo nipotino, Noah, che la figlia Guenda Goria aspetta dal compagno Mirko Gancitano. Ma non è questo l’unico motivo di gioia per la presentatrice. Di recente, infatti, in un’intervista televisiva laha annunciato le nozze con il partner, produttore discografico. La cerimonia si terrà il 23, più o meno negli stessi giorni in cui dovrebbe nascere il piccolo Noah. Insieme da vent’anni Persi tratta del dodicesimo sì, ma questa volta la coppia si scambierà le promesse in Italia. Le volte precedenti, invece, i due avevano celebrato le loro nozze in giro per il mondo, a partire dal 2015 ...