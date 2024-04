Marano di Napoli | ignoti aggrediscono una persona in strada - indiziate due persone per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 aprile 2024)diuna, minacciandola con un coltello e ferendo la vittima alla spalla, al braccio sinistro e alla testa Per delega del Procuratore Distrettuale di, si comunica che, sabato mattina, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, all’esito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile di, con la collaborazione del Commissariato di P.S. “Giugliano”, nei confronti di duegravementedel reato di, aggravato dalle circostanze della futilità dei motivi e dal metodo mafioso. In ...