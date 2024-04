Mancetta di 100 euro alla Befana | da Meloni bonus elettorale differito

(Di martedì 30 aprile 2024) Com’è uso del governo, i sindacati vengono convocati solo all’ultimo momento per conoscere misure su lavoro e fisco destinate a sbarcare in Consiglio dei ministri il giorno dopo. È stato così lo scorso anno in occasione del decreto del primo maggio che ha smantellato il Reddito di cittadinanza e spalancato le porte ai contratti a termine. E così è stato anche quest’anno. Ieri la nuova convocazione last minute per presentare misure spot come ildi 100, unaper il solo mese di gennaio prossimo, per i dipendenti con redditi fino a 28milae per riciclare misure già approvate ma di cui ancora mancavano i decreti attuativi. La premier Giorgiainsieme a metà governo ha presentato ai sindacati le pseudo novità in arrivo sul lavoro e sul fisco, che andranno in Consiglio dei ...

Meloni vede i sindacati e rivende gli sgravi sul lavoro già approvati a ottobre. C’è il bonus di cento euro in busta paga (solo per chi ha figli) - Da un lato gli sgravi per le assunzioni già approvati lo scorso autunno, ancora non entrati in vigore in mancanza del decreto attuativo. Dall’altro l’annunciato bonus per i lavoratori dipendenti, ma c ...

Continua a leggere>>

Propaganda sul lavoro. Il governo conferma la mancetta elettorale - Il vertice con i sindacati si è rivelato l’ennesima operazione di immagine in vista del Primo Maggio. Il bonus tredicesime solo a chi a coniuge e figlio a carico ...

Continua a leggere>>

Contrordine Meloni. Saltano gli 80 euro per le tredicesime (di A. Pira) - C’è una categoria di lavoratori dipendenti che, a partire dal mese di maggio, riceverà €700 in più in busta paga. Il bonus a cui stiamo facendo… Leggi ...

Continua a leggere>>