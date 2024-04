Mamma e figlia si rifugiano dai vicini - il compagno violento scavalca il balcone ma si rompe un piede

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 aprile 2024) Maltrattamenti in famiglia in provincia di Latina. Nel corso della notte del 29 aprile c.a. a Sermoneta (LT), i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT), hanno tratto in arresto un cittadino rumeno classe 78 per maltrattamenti in famiglia. L’arrestato nella serata aveva minacciato telefonicamente la compagna, una cittadina rumena classe 82 residente a Sermoneta (LT) la quale per timore, si era rifugiata insieme a suaminore presso l’abitazione dei condomini situata al piano terra della palazzina. Il 46enne, dopo aver fatto ritorno a casa, ha tentato di raggiungere l’abitazione dei condomini,ndo il propriocalandosi a quello deidove si era rifugiata la compagna e nel suo tentativo si fratturava ildestro e ...