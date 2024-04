Malore improvviso in diretta per Cateno De Luca Si accascia durante il comizio - ricoverato VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Di norma ci si occupa diDe, sindaco di Taormina e personaggio pittoresco, per una uscita delle sue; o più di recente per la maxi lista-conglomerato di sigle Sud chiama Nord, con cui si presenterà alle elezioni europee; ancora più indietro nel tempo per le sue posizioni super vacciniste ai tempi del Covid, quantunque ora si autoproclami leader “antisistema”. Addirittura, organizzava le vaccinazioni di gruppo quando era sindaco di Messina. Oggi ce ne occupiamo per il suo “”, secondo la terminologia oramai in uso e che non fa alcun richiamo all’abnorme ed esponenziale crescita di questi malori esattamente in concomitanza con la campagna vaccinale a tappeto.Deè stato, ieri, all’ospedale Policlinico di Messina dopo che, ...