Malati oncologici e lavoro | diritti - agevolazioni e tutele

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 aprile 2024) Qualche anno fa rilevammo che il cancro in età lavorativa è una condizione che in Italia interessa oltre un milione di persone. A rivelarlo i dati dell’Associazione Italiana Registri Tumori – Airtum. Nel 2019 indicammo altresì i risultati dell’indagine Favo-Censis, la quale svelò che in Italia circa 274 mila persone furono licenziate o sono costrette alle dimissioni a seguito della diagnosi di tumore. Il 78 per cento dei, inoltre, ha subito un cambiamento nel: il 36,8 per cento ha fatto assenze, il 20,5 è stato costretto a lasciare la propria occupazione e il 10,2 si è dimesso o ha interrotto l’attività di autonomo. L’associazione Aimac ha mostrato altri dati utili a capire le dimensioni del fenomeno: in Italia circa 130mila persone, ogni anno, si ammalano di cancro proprio durante l’età lavorativa. Una brutta ...