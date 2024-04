Madonna di Trevignano - via i sigilli al Campo delle Rose L’avvocato di Cardia | “Siamo soddisfatti”

(Di martedì 30 aprile 2024) Via aialdi: il pm ne ha disposto il dissequestro. L'avvocato di GisellaGiuseppe Marazzita a Fanpage.it: "Siamo soddisfatti, ma non si fermeranno qui".

Madonna di trevignano, via i sigilli al terreno dei raduni della veggente Gisella. Il giudice: “É usato per attività culturali” - La Procura di Civitavecchia non ha convalidato il sequestro disposto dal Comune perché non ci sarebbe un cambiamento della destinazione d’uso del terreno agricolo ...

Sgomberato a Roma centro sportivo moroso, minacce ad assessore - (ANSA) - ROMA, 30 APR - "Avevamo promesso di riportare la legalità negli impianti sportivi comunali e lo stiamo facendo. Questa mattina all'alba, con un'operazione coordinata con la Polizia Locale, i ...

Sequestro revocato: Gisella Cardia, la ‘veggente’ della ‘Madonna di trevignano’, riottiene il terreno per i fedeli - Sequestro revocato: Gisella Cardia, la 'veggente' della 'Madonna di trevignano', riottiene il terreno per i fedeli - Occhioche.it ...

