Ma quanto fattura l’antifascismo | il postalmarket e clava politica del Terzo millennio

(Di martedì 30 aprile 2024) Ormai completamente entrato nel personaggio di eroe e profeta, forse sulla scia della lettura dell’ottimo romanzo “Il canto del profeta” di Paul Lynch e chiaramente dopo aver negato espressamente di essere l’una cosa e l’altra, durante le celebrazioni del 25 aprile Antonio Scurati ha sciorinato la sua lectio magistralis antifascista tra piazze gaudenti e festanti dove il suo monologo è divenuto l’equivalente dell’Heineken per il festival Coachella. Con sano gusto per il guizzo equilibristico, un po’ paradossale ma che fa sempre molta presa su quelle menti polarizzate che in Giorgia Meloni scorgono un arcigno Caudillo biondo, Scurati è andato oltre, continuando ad affermare negando. “Quando sento nominare la parola cultura metto la mano alla pistola”: la frase è di Goebbels. Non voglio affatto paragonare l’attuale classe dirigente italiana a Goebbels, però è vero che c’è un discredito ...