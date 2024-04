L' uomo è l' unico essere senziente Perché l' ennesima trovata del ministro Lollobrigida è una fake news

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 aprile 2024) Ci risiamo. Ildell'Agricoltura Francescoci delizia nuovamente con un’altra delle sue trovate, sempre costruita in modo tale da non farci capire se ignori anche le acquisizioni più semplici del pensiero moderno o se invece, al contrario, le conosca fin troppo bene e voglia picconarle, per compiacere i suoi amici-elettori, o coloro che ritiene tali. Ilha dichiarato: “L'è l', non ce ne sono altri. Animali e piante sono importanti ma l'è una cosa diversa”. Al di là di quale fra le ipotesi ventilate in apertura sia vera, una sparata ignorante come questa può comunque costituire un momento di riflessione, per chi abbia voglia di usare la testa e non la pancia cui si appella il cognato ...