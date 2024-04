(Di martedì 30 aprile 2024) Un ricatto? Cosa c’è dietro la decisione, improvvisa e non annunciata, di Mosca di “nazionalizzare” lo stabilimento dell’italianain territorio russo? C’è lain Ucraina con le sanzioni imposte dall’inizio del conflitto, ma c’è, anche e soprattutto, il tentativo di bloccare, in extremis, la possibilità di impiegare gli asset russi congelati in Europa proprio a favore di Kiev. Venerdìha firmato e pubblicato un decreto che trasferisce temporaneamente le sussidiariedie di Bosch alla Gazprom Domestic Systems. È stato possibile grazie a una regola introdotta in Russia nel 2023 che permette al governo di sequestrare i beni didi Paesi considerati “ostili”. Ci sono i precedenti. Stessa cosa, infatti, Mosca ha fatto la scorsa estate con le filiali ...

“Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l’ambasciatore della Federazione russa in Italia. Il Governo chiede chiarimenti sulla vicenda della nazionalizzazione dell’ Ariston Thermo Group. Al lavoro anche con Bruxelles, in raccordo con la Germania”. Lo ha scritto in un ... Continua a leggere>>

Non vi è dubbio che la decisione di Putin di “trasferire sotto la gestione temporanea” di Gazprom il 100 per cento del contro llo di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Continua a leggere>>

L'ultima guerra di Putin che vuole prendersi ariston e tutte le aziende russe - Un ricatto Cosa c’è dietro la decisione, improvvisa e non annunciata, di Mosca di “nazionalizzare” lo stabilimento dell’italiana ariston in territorio russo C’è la guerra in Ucraina con le sanzioni ...

Continua a leggere>>

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Medioriente: ore decisive per i negoziati, 27 morti a Rafah - Ultime notizie, ultim'ora oggi guerra in Medioriente: sono ore decisive per quanto riguarda i negozianti. 27 morti a Rafah dopo bombe ...

Continua a leggere>>

Ucraina: donna di 98 anni percorre 10 chilometri a piedi per abbandonare il Donbass occupato dai russi - «Un maggior sostegno è in arrivo, gli alleati hanno ascoltato il tuo appello». Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si è rivolto con parole rassicuranti a Volodymyr Zelensky durante una ...

Continua a leggere>>