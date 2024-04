Lufthansa - trimestre in perdita a causa degli scioperi

Aviazione Swiss, utile in picchiata nel primo trimestre - Ricavi in aumento ma redditività in forte calo per Swiss nei primi tre mesi del 2024. La compagnia aerea ha registrato un incremento del fatturato su base annua dell'8,1% a 1,2 miliardi di franchi, ...

Swiss, utile in picchiata nel primo trimestre - Se il balzo del volume d'affari è da ricondurre alla progressione dei passeggeri trasportati, la redditività ha sofferto una serie di fattori, in primis costi più elevati.

Gli scioperi pesano sulle casse: lufthansa vede rosso - Malgrado un fatturato in crescita del 5%, primo trimestre del 2024 per la compagnia aerea: - 849 milioni di euro ...

