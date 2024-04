Lufthansa - I trimestre in rosso per gli scioperi

(Di martedì 30 aprile 2024) Il gruppoha chiuso il primocon una perdita operativa di 849 milioni di euro , in aumento dai 273 milioni didi un anno prima, con gliche "hanno avuto un impatto negativo sul risultato di circa 350 milioni di euro". Lo comunicain una nota. Con le compagnie aeree del Gruppohanno volato complessivamente 24 milioni di passeggeri, il 12% in più rispetto all'anno precedente (primo2023: 22 milioni). Nel primodel 2024 il fatturato sale del 5% rispetto all'anno precedente, a 7,4 miliardi di euro.

