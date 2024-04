Lost Records | Nuovo Gameplay per l’erede spirituale di Life is Strange

(Di martedì 30 aprile 2024) Il primo capitolo dell’inaspettato universo narrativo di Don’t Nod, “”, presenta una storia intrigante divisa in due distinte linee temporali. Ambientato nell’estate del 1995, il racconto segue gli amici del liceo Swann, Nora, Autumn e Kat, mentre intraprendono un’avventura che promette di essere un “estate magica” di autoscoperta.si mostra con unTrailer Nel cuore della narrazione c’è un segreto, sepolto da tempo, che ha frantumato il legame del gruppo, costringendoli a un voto di silenzio. Ma questa storia va oltre il tempo, accelerando di 27 anni più avanti, quando il gruppo, una volta unito, si ritrova ora estraniato da decenni. Si riuniscono per affrontare il passato e svelare la verità che li ha divisi. Ancora senza una data di ...

ID@Xbox 2024: gli annunci migliori e i giochi in arrivo su Game Pass - Nelle scorse ore abbiamo assistito a un nuovo appuntamento con ID@Xbox, lo streaming in collaborazione con la testata statunitense IGN che svela qualcosa di più sui giochi indipendenti in arrivo nel ...

ID@Xbox Digital Showcase: dai DLC di Palworld a 33 Immortals, tutti gli annunci - Andiamo alla scoperta di tutti i prodotti mostrati nel corso della serata in occasione dell'ID@Xbox Digital Showcase.

