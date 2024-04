L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo va in scena a sostegno dell’inclusione - ospite Niccolò Fabi

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 30 aprile 2024) C’è un nuovo impegno all’orizzonte perdel, che torna inmercoledì 15 maggio, alle 18:15, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (via Pietro De Coubertin, 30) a Roma. Il concerto segna il culmine artistico del percorso di integrazione sostenuto dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia in collaborazione con la Cooperativa Sociale Agorà e la ASL RM3. Ed è supportato, da luglio 2023 a giugno 2024, dal progetto La Musica per l’Inclusione, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con CESVI., composta da persone con disabilità, operatori socio-assistenziali, educatori, musicisti professionisti e studenti liceali, si esibirà in un concerto dal titolo Almeno ...