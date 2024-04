L' operazione di terra a Rafah un' escalation insopportabile | l' appello di Guterres

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) Un'militare didi Israele a, la città più a sud della Striscia di Gaza, sarebbe «un', che ucciderebbe altre migliaia di civili e costringerebbe centinaia di migliaia di persone a fuggire». Lo ha detto oggi alla stampa a New York il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio. L'«avrebbe un impatto devastante sui palestinesi di Gaza, con gravi ripercussioni sulla Cisgiordania occupata e in tutta la regione. Tutti i membri del Consiglio di sicurezza, e molti altri governi, hanno espresso chiaramente la loro opposizione a tale. Faccioa tutti coloro che hanno influenza su Israele affinché facciano tutto il possibile per impedirla. Più di 1,2 ...