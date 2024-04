(Di martedì 30 aprile 2024) Le temperature in aumento, le giornate luminose e l’agenda sempre più fitta di impegni mondani hanno dato un invitante assaggio di atmosfera estiva con il desiderio di aperitivi a bordo piscina e party inal tramonto. Per non farsi trovare impreparati alda vacanza, il brand American Style U.S.. presenta con la nuovaprimavera / estate 2024 modelli di accessori e calzature che promettono di rendere più chic e iconici gli outfit estivi. Celebre per l’attenta ricerca dei materiali e la cura verso rifiniture e dettagli, il marchio si distingue grazie all’inconfondibile eleganza informale che, stagione dopo stagione, dà carattere e innovazione a borse e scarpe. Le palette, dagli istituzionali colori stelle e strisce alle fresche nuances sorbetto, convivono in una ...

look da spiaggia, da U.S. Polo Assn. la collezione SS24 - Le temperature in aumento, le giornate luminose e l’agenda sempre più fitta di impegni mondani hanno dato un invitante assaggio di atmosfera estiva con il ...

Continua a leggere>>

Week end fuori, cosa mettere in valigia I look in base alla destinazione: oversize a Copenaghen, blazer e jeans a Barcellona - Week end di primavera, borsone pronto e destinazione che vai, outfit che trovi. Dalle città europee a un rilassante ponte lungo in spiaggia, dalla camicia di lino al pareo, ecco i look ...

Continua a leggere>>

I look più belli per i matrimoni dei prossimi mesi da avere ora - Vitaminico: un booster di energia da tenere in considerazione per tutti i matrimoni dei prossimi mesi. I pantaloni palazzo in fucsia sono Chloè e il top in leather morbida di 8 by YOOX. Da indossare ...

Continua a leggere>>