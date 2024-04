Lo show di Salvini e Vannacci | Noi - coppia luciferin - uniti grazie alla sinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 aprile 2024 – “Arriva? Arriva?", chiede una signora stretta in un vestito color crema, nella calca dei fotografi. Fin da subito, entrando nel Tempio di Adriano, nel caldo afoso del primo pomeriggio romano, la supporter aveva saggiamente puntato l’angolo dei giornalisti come suo punto d’osservazione privilegiato. "Arriva, arriva, ce so’ tutti e due, ma lei chi cerca, il Capitano o il Generale?". Sorriso sornione: "Non m’interessano le gerarchie, io sono qui per il Capitano". I malumori nel Carroccio. Scontro su. Manon arretra. E FI sogna il sorpasso Dall’alto in senso orario: Matteoha presentato a Roma il suo libro Controvento con il generale Roberto; tra il pubblico Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara; il momento ...