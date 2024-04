Ljubicic punta sul rosso Sinner adesso è super anche sulla terra battuta Non ha più punti deboli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Ivan, croato ex numero 3 al mondo, per lunghi anni coach di Roger Federer, ora responsabile tecnico della federazione francese e commentatore per Sky, ha un’esperienza nel tennis grande quanto il Philippe-Chatrier, il Centrale del Roland Garros. Ed è inevitabile che una chiacchierata con lui cominci subito con l’argomento principe, Jannik. Con una premessa doverosa: l’intervista è stata fatta prima della partita di ieri sera contro Kotov. E’ iniziata la stagione dellarossa. Dove può arrivare il nuovo eroe azzurro della racchetta? "Ormai tutti lo dicono e mi aggiungo anch’io: Jannik è il migliore tennista in circolazione. Ma poi non è detto che vinca sempre. Perché perda, però, deve succedere qualcosa. I numeri dicono che laè laficie su cui ha vinto meno, ma ...