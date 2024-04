LIVE Sinner-Khachanov - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | dopo il ‘warm up’ la decisione dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:12 Sono in campo Griekspoor e Rublev! Primo match di giornata sul campo dove come 4° giocherà Jannik. L’altoatesino si riscalderà alle 12:30, decidendo subitose scenderà o meno in campo negli ottavi contro. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del Masters 1000 ditra Jannike Karen. Brutti segnali per l’altoatesino dal match di ieri sera contro Pavel Kotov. Durante il 2° parziale, il numero due del mondo si è rivolto dolorante al suo angolo, lamentando dolore all’anca. Non è scontato chedecida di tornare in Italia e di concentrarsi sul recupero in vista ...