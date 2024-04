LIVE Sinner-Khachanov 5-4 - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | si entra nella fase calda

(Di martedì 30 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANonla prima. 30-40aveva servito bene, poi sbaglia la direzione dell’attacco e viene punito dal diritto di, che ha una palla break. 30-30 Doppio fallo, il secondo della partita. 30-15 In rete il rovescio in contropiede di. 30-0 Servizio esterno vincente dell’italiano. 15-0 Lungo il rovescio del russo, che sta provando a giocare vicinissimo alle righe. 5-5 Palla corta di. Contro-smorzata di, poi rovescio vincente del russo. 40-15 In rete il diritto di. 30-15 Ace esterno. 15-15 A mezza rete il rovescio del russo. 15-0 Niente da fare,comanda da fondo con il diritto e non dà scampo a. Siamo a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’ Italia – Startlist e ordini di rotazione – Le speranze dell’ Italia 13.11 L’ Italia scenderà in pedana alle ore 17.45 nella terza e ultima suddivisione. 13.10 Le qualificazioni riprenderanno alle ore 14.00 con la seconda suddivisione. Ci ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Haak chiude uno scambio in cui è successo di tutto! Trentesimo punto per la svedese. 18-19 Primo tempo di Carol. 17-19 Mani-out di Robinson-Cook, palla fuori per millimetri. 17-18 Mani-out di Antropova da seconda linea. 16-18 Haak sblocca la ... Continua a leggere>>

L’Unione europea apre un’inchiesta su Facebook e Instagram per disinformazione - Il 30 aprile la Commissione europea ha aperto un’inchiesta sui social network Facebook e Instagram, sospettati di non aver rispettato i loro obblighi in tema di lotta alla disinformazione in vista del ...

Sinner-Khachanov 5-5: Jannik si porta ad un game dal primo set - Sinner-Khachanov, la diretta di oggi martedì 30 aprile 2024. Dopo la vittoria su Kotov in 2 set, l'azzurro sfida un'altro russo nel match valido per gli ottavi di finale del Madrid Open. Sinner va a ...

A che ora e dove seguire in diretta tv il Concertone del primo maggio 2024 - Il Concertone del Primo Maggio di Roma sarà trasmesso domani in diretta sia televisiva che radiofonica dalla Rai: ecco come seguire l'evento a partire ...

