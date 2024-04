LIVE Italia-Giappone 2-1 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | Sato accorcia per i nipponici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13’35” Palo del Giappone che ora potrà sfruttare un power-play dopo l’infrazione di Amorosa. 15’02” Vantaggio meritato dall’Italia che aveva approcciato meglio del Giappone il secondo periodo, prezioso il recupero di Salinitri che ha dato il via all’azione ... Continua a leggere>>

20.00 Dopo il primo periodo non si sblocca il punteggio tra Italia e Giappone, meglio i nipponici nei primi dieci minuti con l'Italia che è uscita alla distanza fallendo due grosse occasioni con Frigo prima e De Luca poi. finisce IL primo TEMPO!

1'22" Si fa sentire il pubblico di Bolzano in questi ultimi scampoli del primo periodo. 2'45" Ingaggio in zona offensiva per l'Italia dopo una mancata penalità sanzionata ai giapponesi dopo un'ottima iniziativa di Frigo. 4'30" Si torna in parità numerica

