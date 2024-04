Litiga per l’affitto e accoltella coinquilino | 18enne arrestato per tentato omicidio a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Novate Milanese (), 30 aprile 2024 – La lite perfinisce con unto e un altro bastonato e poi. È successo ieri sera a Novate Milanese dove tre uomini hannoto arrivando in breve alle mani e quindi alle armi. Il diverbio è nato fra tre egiziani, uno dei quali ha colpito con due coltellate alla schiena un altro e ha preso a bastonate in testa un terzo. L'uomo raggiunto dalle coltellate, 18 anni, come l', è riuscito a trascinarsi fin nei pressi della caserma dei carabinieri e a dare l'allarme. I militari hanno chiamato il 118 e il ferito è stato portato in ospedale dove si trova in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono quindi andati verso l'appartamento e hanno visto ...