LISTA 15 CONVOCATE JULIO VELASCO PRE-VNL

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Ieri la nazionale femminile di pallavolo si è radunata presso il Centro Pavesi di Milano per disputare un nuovo collegiale che terminerà il 3 Maggio.ha convocato 15 azzurre. Prima dell’esordio nella Volleyball Nations League le azzurre disputeranno due amichevoli contro la Svezia, in particolare giorno 8 Maggio giocheranno alle ore 19 a Novara e giorno 9 Maggio giocheranno alle ore 19 a Piacenza. Di seguito vi riportiamo ladelle 15 azzurreper il collegiale presso il Centro Pavesi di Milano: Yasmina Akrari, Carlotta Cambi (Wash4green Pinerolo); Sara Bonifacio, Caterina Bosetti, Francesca Bosio, Anna Danesi, Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara); Alice Degradi, Camilla Mingardi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia); Stella Nervini (Volley Bergamo ...

