L’Inghilterra studia come evitare le frequenti rotture dei crociati delle calciatrici

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 aprile 2024) Sono sempre piùgli infortuni ai legamenti. Per questo, in Inghilterra stanno promuovendo un’iniziativa per cercare di risolvere il problema. In Inghilterra vogliono capiregli infortuni al crociato per leSecondo quanto riportato dal Guardian: I club inglesi saranno oggetto di un progetto di ricerca triennale per trovare modi per ridurre gli infortuni del legamento crociato anteriore. Nelle donne, rispetto agli uomini, sono infatti molto più probabili. Il progetto nasce da una collaborazione tra Fifpro (Federazione internazionale dei calciatori professionisti), l’Associazione dei calciatori professionisti d’Inghilterra, Nike e l’Università di Leeds Beckett, ma estenderà i propri riscontri a tutto il calcio ...