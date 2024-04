L’impronta italiana Da Buongiorno a Scalvini Ecco gli altri azzurri nel mirino dell’Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Se c’è un tasto su cui Beppe Marotta preme spesso e volentieri è quello dell’appartenenza. Ogni scelta di mercato fatta dall’amministratore delegato per la parte sportiva, dal ds Piero Ausilio e dal vice Dario Baccin, va nella direzione di regalare all’Inter un gruppo che possa essere coeso e in cui si avverta la volontà di andare tutti nella stessa direzione. Cambiando dodici giocatori, come la scorsa estate, questo senso di unità si può avere solo poggiando su uno zoccolo duro di calciatori che resiste ai cambiamenti e che in buona parte è di nazionalità. Le fortune passate del club, in realtà, sono spesso state legate a un cuore internazionale. Il Triplete del 2010, il momento più alto della storia interista, è stato realizzato con un capitano argentino e tanti giocatori arrivati oltre i confini tricolori. La maggioranza. Il comune denominatore con ...