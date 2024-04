(Di martedì 30 aprile 2024)– Alla fine, Palazzo Isimbardi ha incassato 10,68di euro. Appena un settimo del danno stimato da investigatori eitalia. E difficilmente arriveranno altri soldi in cassa. Sì, perché lunedì la Corte deidella Lombardia ha depositato la sentenza che pare chiudere definitivamente il caso deidel. Dal verdetto emerge innanzitutto un accordo inedito: uno dei due istituti di credito nel mirino,ofEurope D.A.C. (già Merrill Lynch InternationalLimited) ha versato il 16 ottobre 2023 la somma di 10,5di euro "in forza degli accordi transattivi" sottoscritti con la Città metropolitana di. Per quanto riguarda ...

Un messaggio laser che ha viaggiato per 226 milioni di chilometri , una distanza pari a una volta e mezzo quella che ci separa dal Sole, ha stabilito un nuovo record per le comunicazioni ottiche nello Spazio profondo. Protagonista di questa impresa è la sonda Psyche della Nasa, attualmente in ... Continua a leggere>>

L’ex Provincia di Milano e i derivati per coprire la voragine nei conti: Bank of America paga 10,5 milioni. “Occultamento doloso” - L’istituto di credito ha sottoscritto un accordo con Palazzo Isimbardi per uscire dal processo. Prescrizione per i politici e i funzionari coinvolti: “Termini scaduti” ...

Continua a leggere>>

Che cosa si sono detti davvero Vestager, Giorgetti e Turicchi su Ita-Lufthansa - Ma dietro le quinte ci sarebbe ben altro. Alcuni dirigenti di Ita ritengono che il prezzo offerto da Lufthansa per Ita sia irrisorio, e temono di essere spazzati via una volta che il gigante tedesco ...

Continua a leggere>>

TMW - Caso Cristiano Ronaldo, Juventus pronta a impugnare la sentenza - La Juventus va verso l'impugnazione della sentenza che la vede costretta a versare 9.774.166,66 euro nei conti di Cristiano Ronaldo. I bianconeri già da tempo erano convinti di non dovere ...

Continua a leggere>>