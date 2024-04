Lettera di 90 grandi avvocati all’amministrazione Biden | Basta armi a Israele - state violando il diritto umanitario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Mentre nelle università continuano le occupazioni e le proteste, anche violente, per chiederedi bloccare il sostegno economico e politico afino a quando non verrà interrotta la campagna militare su Gaza, anche un gruppo di oltre 90 importantiamericani, 20 dei quali lavorano per l’amministrazione guidata da Joechiedono, spiega Politico, di sospendere le forniture militari aa causa della violenza con la quale il suo esercito sta bombardando l’enclave palestinese. I giuristi hanno motivato la loro presa di posizione non solo con questioni morali, come fatto già in questi mesi da esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura, dell’università e da cittadini comuni, ma sostengono che l’invio di aiuti militari in questo momento, con le notizie che ...