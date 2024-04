L’estate e la lotta alla ’malamovida’ Oggi una riunione in Prefettura | Regole per un divertimento sano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Capienza, collaborazione, controllo. E poi gli alcolici da vendere solo negli orari specifici (e mai ai minori, ovviamente, come da legge) e i rilevatori del tasso alcolemico all’esterno. Buone norme per un: sono lecontenute nel Protocollo d’intesa per il rafforzamento dei livelli di sicurezza nelle discoteche della nostra provincia. Un documento firmato a febbraio dell’anno scorso ma che torna attuale ora che la stagione del sole e del mare sta per iniziare, tanto chela cosiddettaè uno dei temi all’ordine del giorno delladel Comitato dell’ordine e la sicurezza pubblica in. Saranno presenti le associazioni di categoria del settore, in rappresentanza degli imprenditori del territorio. A rispolverare i ...