Lepore | La legge Calderoli sarebbe la nostra Brexit

(Di martedì 30 aprile 2024) Matteo, sindaco di Bologna. L’autonomia differenziata corre in Parlamento: la destra va avanti anche aggirando i regolamenti e facendo ripetere i voti. Vedo un brutto andazzo, sull’autonomia abbiamo visto first appeared on il manifesto.

Una targa in via Fondazza per Matteotti. E un’installazione luminosa sul ponte - "Noi siamo per la più intera ed assoluta libertà per tutti". Il sindaco Matteo lepore cita la frase di Giacomo Matteotti durante il suo intervento. Una frase simbolo che campeggerà lungo via Matteotti ...

Continua a leggere>>

Città 30 sul Financial Times. Appello di lepore e colleghi - Insomma, per Bologna e la sua Città 30, in attesa del 23 ottobre, data dell’udienza di merito sul ricorso al Tar fatto da tassisti bolognesi e dal capogruppo di FdI Stefano Cavedagna, appoggiato dal ...

Continua a leggere>>

Città 30, lettera di tredici sindaci Ue: «I governi non ostacolino sui limiti» - Il sindaco di Bologna Matteo lepore tra i firmatari dell’intervento sul «Financial Times». Con lui Amsterdam e Bruxelles ...

Continua a leggere>>