Leo | 100 euro -1°tassell -poi tredicesime

(Di martedì 30 aprile 2024) 16.05 Il bonus da 100che scatterà nel gennaio 2025 per i redditi da lavoro dipendente fino a 28milaè "il primo tassello" cui seguirà "trovando le relative risorse" l'intervento per le. Lo sottolinea il viceministro dell'Economia,Leo,illustrando in conferenza stampa il Decreto su Irpef e Ires approvato dal CdM. "Non è che abbiamo una visione strabica per imprese e lavoro autonomi,prestiamo altrettanta attenzione al lavoro dipendente,che ha numeri molto più rilevanti E serve "equilibrio per le coperture".