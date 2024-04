Leghisti che fanno gli antifascisti a sproposito contro Salvini

(Di martedì 30 aprile 2024) Folgorati sulla via di Matteotti, diversi dirigenti della Lega negli ultimi giorni prendono le distanze dalla

Vannacci, sulla scheda l’idea del soprannome “il generale”. Salvini sempre più isolato - Dopo la candidatura del militare alle Europee nel Carroccio si fa largo la paura di un flop alle urne. «Con lui rischiamo di perdere i voti e la nostra ...

“Vannacci è l'ultima goccia”. La furia dei leghisti lombardi e veneti - Molti leghisti criticano la decisione di Salvini: uno schiaffo al territorio e all'attivismo. Mentre si avvicinano le europee, la Lega si trova a gestire una controversia interna. Le voci del dissenso ...

Il "me ne frego" di Roberto Vannacci: "Critiche dei leghisti Problemi loro, non prendo la tessera. E non lascio l'esercito" - Il generale replica alle stoccate di Crosetto, Centinaio e Fedriga. "Della mia candidatura se ne parla tanto quindi un certo effetto l'ha ...

