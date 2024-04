L’ecologia del suono non si sollecita solo con la musica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 aprile 2024) Passeggiate sonore, installazioni sonore (di Caterina Barbieri sulla Torre Branca), performance sonore e riflessioni attorno al concetto di ecologia sonora. Il, inteso non solamente come, è uno dei veicoli di sperimentazione più efficaci in campo culturale, ma anche ambientale. A confermarlo è l’intrigante evoluzione del Terraforma, tra i più noti festival die arti sperimentali in Italia, che dopo otto edizioni in provincia si è trasferito nel centro di Milano aggiungendo “Exo” alla fine del nome che tutti conosciamo. Derivante dal greco antico, il termine “Exo” corrisponde a un prefisso che indica qualcosa di esterno, di esteriore, che travalica e va “al di fuori”. Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2014, Terraforma ha infatti usato la sperimentazionele elettronica per rimodellare lo ...