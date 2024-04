Lebron dopo la sconfitta choc coi Lakers | Ultima partita? Non rispondo - ora mi riposo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Los Angeles, 30 aprile 2024 – E' stata l'con i? "Non risponderò a questa domanda. Grazie comunque. Voglio solo andare a casa dalla mia famiglia: mio figlio sta decidendo se presentarsi al Draft o tornare a scuola. Un altro sta giocando nella Amateur Athletic Union. Mia figlia ha cominciato con la pallavolo. Mia moglie ha mille progetti. Ora il focus va sulla famiglia". Queste le parole diJames in merito al suo futuro. Il 39enne fuoriclasse sarà free agent da luglio e potrebbe lasciare i Los Angeles, franchigia con la quale ha disputato le ultime 6 stagioni. "Ho un paio di mesi prima del training camp a Las Vegas, devo riposarmi prima delle Olimpiadi", aggiunge il 'prescelto'l'eliminazione al primo turno dei playoff per mano dei Denver ...