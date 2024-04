Le stacca l’orecchio a morsi e la prende a martellate - caccia al marito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Cesena, 30 aprile 2024 – Presa adal, ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. I fatti risalgono al 25 aprile e da allora l'uomo risulta irreperibile. Secondo quanto appreso, tutto sarebbe partito da un raptus di gelosia: ilavrebbe aggredito la consorte al suo rientro a casa, poi l’avrebbe pestata a sanguendole aparte di un orecchio. A prestare il primo soccorso è stato uno dei figli della coppia che ha trovato la madre svenuta per terra in un lago di sangue. Gli investigatori, diretti dal pm Andrea Marchini, stanno ora cercando l'aggressore mettendo in protezione la donna la quale, una volta dimessa, sarà posta in un luogo protetto.