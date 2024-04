Le iene - stasera in tv la nuova puntata | anticipazion - servizi e gli ospiti

(Di martedì 30 aprile 2024) Nuovo appuntamento con "Le" lo storico show di Davide Parenti in onda oggi, martedì 30 aprile 2024, dalle 21.25 su Italia 1. Condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, il programma indaga su episodi di cronaca, mette in risalto aspetti critici della nostra società e offre ritratti, talvolta...

Subito dopo la fine del Festival di Sanremo , è partito il toto - nomi per la prossima conduzione nel 2025 . Nel servizio in onda stasera , martedì 23 aprile, in prima serata, su Italia1, Stefano Corti ha intervistato alcuni dei personaggi che sarebbero in lizza per presentare la kermesse canora, tra ... Continua a leggere>>

stasera 23 aprile su Italia 1 va in onda una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti: ecco le anticipazioni delle inchieste e gli ospiti . stasera , martedì 23 aprile , alle 21:15 nuovo appuntamento con Le Iene , il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica ... Continua a leggere>>

Le iene: Veronica Gentili e Max Angioni presentano un’indagine esclusiva sul Ponte sullo Stretto – Scopri le Anticipazioni - Infine, un’immersione nella cultura rap con Nicolò De Devitiis che seguirà il celebre artista Capo Plaza a Parigi. La puntata offrirà uno sguardo esclusivo e inedito su uno dei nomi più influenti del ...

Continua a leggere>>

Chirurgia plastica estrema, il racconto di tre influencer: «È una dipendenza, più ne hai e più ne vuoi». Il servizio de Le iene - «Quella per gli interventi chirurgici è come la dipendenza da denaro, più ne hai e più ne vuoi ancora. Non si smette mai». A Le iene Stefano Corti e Ricky ...

Continua a leggere>>

Stefano De Martino su Sanremo 2025: “Sempre a disposizione se la Rai mi chiama ma credo ci voglia un senatore come Carlo Conti” - Chi condurrà “Sanremo 2025“ La guida del Festival è da circa due mesi al centro di rumors di ogni tipo. Amadeus, dopo l’ultima edizione record, ha detto no al ritorno in Riviera per il sesto anno con ...

Continua a leggere>>