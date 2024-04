Le ferite lasciate dall’alluvione Oltre 230mila euro di lavori urgenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024)di interventi di somma urgenza, necessari per far ripartire un territorio messo a dura provadello scorso 2 novembre. A tanto ammontano le spese sostenute dal Comune di Cerreto Guidi per quel che concerne tutta quella serie di operazioni che variano dalla rimozione dei detriti alle opere di sostegno alla popolazione. Stando a quanto si apprende dagli ultimi atti approvati dall’ente la scorsa settimana, i principali interventi hanno riguardato la rimozione dei rifiuti derivanti dagli eventi meteorici, il trasporto dei fanghi palabili depositati su strada, le lavorazioni di ripristino delle normali condizioni di sicurezza e fruibilità delle strade pubbliche e delle vie vicinali di interesse pubblico, idi ripristino della funzionalità degli edifici pubblici, ...