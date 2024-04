Le combinazioni Le percentuali dicono sesto posto E incrocio con la Germani Brescia

(Di martedì 30 aprile 2024) La vittoria conquistata dall’Estra Pistoia in casa della Dolomiti Energia Trentino, ha rappresentato il passo necessario per arrivare alla conquista matematica dell’accesso ai playoff per i biancorossi. Un traguardo nemmeno immaginabile ad inizio anno ma che Pistoia si è conquistato meritatamente sul campo blindando prima la salvezza già a metà aprile e poi chiudendo definitivamente il discorso playoff vincendo appunto a Trento con una giornata di anticipo. In particolare l’Estra, chiudendo (come pare assai probabile) con l’attuale, eguaglierebbe lo stesso risultato ottenuto nella stagione 2015/2016 da Vincenzo Esposito che fino ad ora è il migliore dal ritorno del Pistoia Basket in serie A. Ma c’è ancora un piccolo barlume di speranza di chiudere addirittura al quinto, mentre in caso di ko all’ultimo turno Pistoia ...

