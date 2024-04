Le api non hanno bisogno di essere salvate - ho imparato quando hanno invaso la mia casa

(Di martedì 30 aprile 2024) La scoperta delle api inIntraprendendo il percorso per gestire la presenza di api in, un dilemma morale si presenta al protagonista che si trova a dover decidere tra l’utilizzo di un insetticida e il salvataggio degli insetti benefici per l’ecosistema. La ricerca di aiuto Consultando vicini preoccupati e approfondendo le possibilità, si scopre l’esistenza di squadre specializzate nel recupero di colonie di api. Tuttavia, si incontrano delle difficoltà nel trovare assistenza per l’invasione specifica in. Il comportamento delle api Si apprende del processo decisoria delle api nel trovare una nuova dimora, con gli “esploratori” che valutano L'articolo proviene da News Nosh.

Febbri improvvise, raffreddori, traumi, diarree e vomiti inaspettati. Chi ha figli lo sa: pos sono presentarsi quando meno te lo aspetti. Per questo, è importante essere preparati, avendo a disposizione un kit di farmaci da tenere in casa per i bambini a cui attingere rapidamente nel caso fosse ... Continua a leggere>>

Febbri improvvise, raffreddori, traumi, diarree e vomiti inaspettati. Chi ha figli lo sa: pos sono presentarsi quando meno te lo aspetti. Per questo, è importante essere preparati, avendo a disposizione un kit di farmaci da tenere in casa per i bambini a cui attingere rapidamente nel caso fosse ... Continua a leggere>>

Spaccia a casa della nonna di 104 anni, arrestato a Milano - (ANSA) - MILANO, 30 APR - Approfittava della cameretta della casa in cui viveva da giovane per spacciare marijuana. In casa abitano la madre di ...

Continua a leggere>>

Prefettura, stretta sulle armi in casa: 4 persone denunciate e sei segnalate - Prosegue l’attività di prevenzione e controllo sull’osservanza delle prescrizioni in materia di armi da parte dei Carabinieri ...

Continua a leggere>>

Sparare ai ladri in casa non è un gesto eroico, neanche se a farlo è un “simpatico” vecchietto - Un pensionato di 85 anni ha sparato a un ladro in casa sua. C'è chi lo osanna per quello che ha fatto, ma la sua "eroicizzazione" proprio non ...

Continua a leggere>>