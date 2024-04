L' attore francese è stato trattenuto per ore con l' accusa di violenza sessuale e molestie

(Di martedì 30 aprile 2024) Gérard Depardieu èrilasciato dalla poliziadopo essereper ore indi fermo con l’di. Negli ultimi anni l’75enne, che è uno dei “mostri sacri” del cinema, è giàdiverse volte al centro di controverse vicende relative a presunti abusi sessuali. Questa volta le denunce che hanno portato al fermo riguardano episodi accaduti sul set di due film: Le Magicien et les Siamois di Jean-Pierre Mocky nel 2014 e Les Volets verts di Jean Becker nel 2021. L’, da parte sua, come in tutti i casi precedenti ha contele accuse. ...

arrestato a Lione nella serata di mercoledì il presunto assassino della 22enne turista francese ritrovata senza vita in una chiesetta diroccata in Valle d'Aosta nella frazione di Equilivaz, a La Salle, tra Aosta e Courmayeur. Si tratta di Teima Sohaib , italo-egiziano di 21 anni. Lo ha reso noto ... Continua a leggere>>

La capogruppo all’Assemblea Nazionale del movimento di sinistra France Insoumise (Lfi) , Mathilde Panot, ha annunciato di essere stata convocata dalla polizia nel quadro di un’inchiesta per “apologia del terrorismo”. L’inchiesta è stata aperta in seguito alla pubblicazione, da parte del partito ... Continua a leggere>>

Samsung dà ufficialmente il via alla campagna olimpica e paralimpica per il conto alla rovescia verso Parigi 2024 - A meno di 100 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Samsung Electronics Co., Ltd., partner olimpico e paralimpico a livello mondiale, ha ufficialmente dato il via alla c ...

Francia, PIL 1° trimestre in aumento oltre attese - (Teleborsa) - Cresce l'economia francese nel 1° trimestre del 2024, più di quanto previsto dagli analisti. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale francese (INSEE), i ...

Il centrocampista francese, in scadenza, non ha ancora aperto alla permanenza a Torino. E c'è il nodo dell'ingaggio - Il centrocampista francese, in scadenza, non ha ancora aperto alla permanenza a Torino. E c'è il nodo dell'ingaggio ...

