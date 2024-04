L' asticella? Porta jella Meloni? Sotto al nome niente | Schlein - paranoia e nervi tesi a DiMartedì

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Già, "scrivete Giorgia" ha mandato ai matti la sinistra. Si parla della mossa di Giorgia, candidata alle Europee, che ha invitato gli elettori a scrivere semplicemente "Giorgia" sulla scheda per esprimere la preferenza, possibilità su cui è arrivato l'ok del Viminale. Una circostanza che come detto ha scatenato le reazioni scomposte dei progressisti, forse spaventati dall'impatto che può avere la mossa in termini di consenso. E tutta l'agitazione della sinistra emerge dalle parole di Elly, protagonista di un'intervista a, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, la puntata è quella di martedì 30 aprile. La stessa, bene ricordarlo, che parimenti avrebbe voluto inserire il suonel simbolo Pd, idea però rigettata con veemenza dal partito, che la ha di fatto ...