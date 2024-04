L’artista che dipinge le vetrine dei negozi sfitti | “In centro a Milano ne ho contati 165 da inizio anno”

(Di martedì 30 aprile 2024) Si chiama Freak of Nature erami di bambù sulledei. Nella città di, in poche vie centrali tra il Duomo e San Babila, ne ha165.

Le opere di Grota in vetrina da domani alla Manoni 2.0 - Domani alle 16,30 si inaugura alla Galleria Manoni 2.0 di Forlì la mostra personale del pittore Grota, con opere che esplorano Predappio Alta attraverso forme fantastiche e simboli intriganti.

Le mostre da vedere durante la fiera Art Brussels 2024 - La fiera Art Brussels compie 40 anni e il Surrealismo ne compie 100. Non c’è da stupirsi che la capitale Belga sia un fermento d’arte ...

L’artista delle vetrine spente: "Negozi sfitti, Reggio svetta" - ’Freak of Nature ’ si è rivelata happening di chiusura della mostra fotografica "Ho realizzato il progetto in 22 città, ma qui siete in cima alla classifica" ...

